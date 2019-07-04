نانسي عجرم تُعلن عن مفاجأة سارة للجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وزفّت نانسي الخبر السار لمحبّيها في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “إلى كل محبيني.. أغنية جديدة في الطريق إليكم”.

وتعتبر هذه الأغنية الأولى التي ستفرج عنها نانسي عجرم من ألبومها المنتظر، وهو العاشر في مسيرتها الفنية، حيث كانت قد صرّحت في وقت سابق أنها تنشغل بالعمل عليه.