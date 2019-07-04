عمر خيرت لـ"العين الإخبارية": ألّفت موسيقى "الممر" في 3 أشهر

تكمن عبقرية الموسيقار الكبير عمر خيرت في قدرته على ترجمة وجع وفرح الإنسان بأنغام ساحرة تطرب المستمع وتسكن الوجدان، وهو ما جعله واحدا من أهم الموسيقيين في الوطن العربي على مر التاريخ.

الموسيقار عمر خيرت، الذي قدم الموسيقى التصويرية لعشرات الأفلام والمسلسلات البارزة في تاريخ الفن المصري، أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته موسيقى فيلم "الممر"، الذي عُرض في السينما، مؤخراً، وكذلك الحضور الجماهيري الكبير لحفلاته الأخيرة بدار الأوبرا المصرية.

"العين الإخبارية" التقت الموسيقار الكبير عمر خيرت، إذ تحدث عن تأليفه الموسيقى التصويرية لفيلم الممر، وحال السينما ومشروعاته التي يتمنى تنفيذها، في سياق الحوار التالي..

ـ حدثنا عن موسيقى فيلم الممر.. وما الوقت الذي استغرقته لتأليفها؟

3 شهور هي المدة التي استغرقتها في تحضير موسيقى فيلم الممر، والحقيقة أن الأمر كان صعبا جدا بسبب موضوع الفيلم.

العمل يدور في إطار وطني، ويرصد بطولات جيش مصر العظيم، وهذه الأعمال لها أهمية كبيرة، وكنت فخورا بالمشاركة في هذا العمل، والصورة النهائية له، والتي أشاد بها الجمهور والنقاد.

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ـ لماذا حقق "الممر" هذا النجاح في رأيك؟

المخرج شريف عرفة، والنص الرائع، وأداء الممثلين أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار، الذي تميز بالمصداقية، كلها عوامل صنعت نجاح الفيلم، وجعلت الجمهور يتزاحم لمشاهدته، هذا بالإضافة الى حرص جهة الإنتاج على تقديم عمل يليق بالبطولات المصرية وعظمة الجيش.

ـ متى ستقدم موسيقى فيلم الممر في حفلاتك؟

أحاول التحضير لذلك، حتى هذه اللحظة لم أقدمها، ولكن أتمنى في حفلاتي المقبلة عزفها.

ــ كيف رأيت الإقبال الجماهيري على حفلاتك في دار الأوبرا مؤخرا؟

الحمد لله كان شيئا رائعا، ويعد دليلا قويا على أنني أسير في الطريق الصحيح، تزاحم الجمهور يمنح الفنان الحقيقي ثقة بنفسه، ويدفعه للعمل بحماس شديد.

- هل ستقدم حفلات خارج مصر خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل سأقدم حفلا كبيرا مطلع ديسمبر/كانون الأول، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسعيد جداً لأني سألتقي الجمهور السعودي العاشق لمصر، والمتذوق للفن بكل تنويعاته.

ــ هل كان طريق عمر خيرت سهلا أم صعبا؟

بكل تأكيد الطريق صعب، لأن النجاح يحتاج إلى مجهود وعمل طويل، والعمل في مجال الفن ليس سهلاً لأن الجمهور هو الحكم، وهو الذي يمنح تأشيرة النجاح أو السقوط، لذا يظل الفنان في حالة قلق دائم، ويحاول تقديم أفضل ما لديه حتى ينجح ويظل في المقدمة.

ــ بعد هذا المشوار المليء بالنجاحات هل تشعر بالخوف؟

النجاح يضاعف من حجم المسؤولية. الفنان يجد نفسه في اختبار كبير ولذا لا يتوقف عن العمل والتدريب، ويبذل كل ما في وسعه لإدراك النجاح وكسب ود الجمهور.