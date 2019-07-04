بعد إلغاء حفلها، لطيفة ترفع الصوت: هناك حملة ضدي لا اعرف سببها

أكدت الفنانة التونسية لطيفة، أن هنالك حملة ضدها لا تعرف مصدرها ولا سببها، وذلك بعد إلغاء حفلاتها التي كان من المقرر احيائها ضمن مهرجان صفاقس الدولي ومهرجان بنزرت الدولي.

واتخذت لطيفة من حسابها على تويتر منبراً لتكشف كل التفاصيل بسلسلة من التغريدات وقالت: “جمهورى الغالي في بلادي تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي اولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي. ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا اعرف مصدرها ولا سببها”.

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وتابعت: “اعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس اولاً فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة في برنامج “منا وجر” بخمسة ايام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بأن الحفل ألغي. لماذا وما السبب لا اعرف”.

وأضافت لطيفة موضحة: “كذلك كان هنالك اتفاق بيني وبين الله الفاضل مهدي السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8 . ابلغني اليوم ان الحفل الغي أيضا”.

وختمت قائلة: “اتمنى اجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها. واعتذر مرة أخرى لجمهوري وأولاد بلادي في كل تراب الجمهورية التونسيه. احبكم وفضلكم عليّ بعد ربنا كبير .ولكن من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس؟”.

نذكر ان لطيفة كانت قد طرحت منذ أسابيع فيديو كليب أغنية “شاغلني”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات إبراهيم شتا وألحان مونتي، والكليب إخراج فادي حداد.