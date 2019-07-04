طلال سلامة يغادرُ المستشفى بعد تحسّن حالته الصّحيّة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادر المطرب السعّوديّ، طلال سلامة، المستشفى اليوم الخميس، بعد تحسّن حالته الصّحيّة.

وقال الملحّن، سامي الخليفة، عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، إنّ الفنان السّعوديّ، غادر المستشفى، عائدًا إلى منزله، بصحّة جيّدة، بعد تعرّضه لأزمة صحيّة حادّة.

Advertisements

وكان المطرب السّعوديّ، قد تعرّض لوعكة صحيّة، لم يكشف عن تفاصيلها، أدخلته العناية المركّزة، قبل يومين.

وتأثّر طلال سلامة، بوفاة نجله أحمد (16 عامًا) قبل أشهر، وذلك بعد دخوله بغيبوبة طويلة، استمرّت 8 سنوات، إثر تعرّضه لحادث سير، ما انعكس على صحّته بشكل سيء.