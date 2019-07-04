رامي مالك يكشف شرطه لقبول دوره في "بوند25"

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""الخليج 365"" من بيروت: كشف الممثل الأميركي من أصلٍ مصري رامي مالك عن شرطه للموافقة على أداء دور الشرير في الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند "بوند 25". موضحاً أن اشترط ألا تكون الشخصية التي يؤديها لإرهابي يتحدث باللغةِ العربية أو يستخدم الدين لتبرير جرائمه. وأسهب بحديثه عن دوره في الفيلم لصحيفة The Mirror البريطانية قائلاً: "إنها شخصية رائعة وأنا متحمّس للغاية. ولكني اشترطت على مخرج الفيلم الأميركي كاري فوكوناغا عدم ربط شخصيتي بأي عمل إرهابي يعكس إيديولوجية أو دين. لأنني لا أستمتع بهذه الشخصيات. وقلت له: "إذا كان هذا هو سبب اختياركم لي، فيمكنكم استبعادي من حساباتكم. لكنه وافق مع رؤيتي. ما يعني أنني سأقدم نوعاً مختلفاً تماماً من الإرهابيين".

وأضاف موضحاً أن ارتباطه بأصوله المصرية وإدراكه لأهمية التمثيل الإيجابي دفعاه إلى اتخاذ هذا القرار. قائلاً: "أنا مصري، ومرتبط بشدة بالثقافة والناس الموجودين في مصر، ونشأت على الموسيقى المصرية. أحببت عمر الشريف، وهؤلاء هم شعبي".

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أما عن الفيلم، فقال أنه يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بمشاركته في سلسلة أفلام تربى على مشاهدتها. وقال: "نصٌّ الجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند ذكي للغاية وكتبه أشخاص يعرفون بالضبط ما يريده المشاهدون من هذه الأفلام."

يُذكر أن مالك" حصد جائزة الأوسكار عن دوره الشهير بفيلم The Bohemian Rhapsody ونال شهرة واسعة بفضله.