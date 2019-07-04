شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين .. أولى عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أولي ليالى مسرحية " جوازة مرتاحة " الذي يقوم ببطولتها الفنانة ريم البارودى وأحمد صفوت على إحدى مسارح الغردقة، الاثنين المقبل. وتضع ريم البارودى، اللمسات الأخيرة علي البروفات الخاصة لتكون جاهزة للعرض. Advertisements "جوازة مرتاحة"، عمل كوميدي مستوحى من مسرحية "ترويض النمرة" لويليام شكسبي، حيث يشارك في بطولة المسرحية منة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملوانى وإخراج محمد جبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين .. أولى عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.