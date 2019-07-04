شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سعد مفاجأة ألبوم محمود الليثى الجديد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى محمود الليثى، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف الحالى، وهو الألبوم الذي يتضمن 10 إلى 12 أغنية، حيث يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم وائل توفيق، محمد عبدالمنعم، أحمد عادل، أشرف البرنس.

ومن المفاجآت داخل الألبوم، أن الليثي يتعاون لأول مرة مع الملحن وليد سعد بعدد من أغنيات التي تضم إلى ألبوم الجديد الذي بدأ في تحضيراته منذ فترة طويلة.

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كما سيضع الليثى اللمسات النهائية على الألبوم خلال الفترة المقبلة لطباعة الماستر.

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإشراف فنى عبد الله منصور وإخراج كامبا.