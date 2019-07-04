شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان قصير فى "الويك أند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد بعد نشرها صورة ترتدى فيها فستانا قصيرا أحمر اللون، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت عليها: "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك".





ويبدو أن رانيا يوسف قررت أن تثير الجدل لتتصدر التريند بشكل دائم بارتداء الفساتين القصيرة والمثيرة للجدل سواء فى المهرجانات الفنية أو من خلال نشرها لصورها عبر حسابتها الشخصية.



رانيا يوسف

وكانت الفنانة رانيا يوسف سافرت منذ فترة قريبة إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف بعد انشغالها الفترة الماضية بتصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" الذى انتهت من تصويره فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضى.