شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق أنجلينا جولى فى قلق كبير عليها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت نجمة هوليود أنجلينا جولى قلق عشاقها ومحبيها خلال الساعات الأخيرة بسبب ظهورها الأخير أثناء سيرها وهي ترتدي طاقم أسود ظهرت فيه نحيفة للغاية الأمر الذى يبدو أنه أقلق عشاقها ومحبيها من مختلف أنحاء العالم الذين قلقوا على نجمتهم وأعربوا عن ذلك خلال السوشيال ميديا وفقاً لتقرير نشره موقع inquisitr الذى أوضح أن الصور التى التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أثارت موجة كبيرة من قلق محبيها خلال تعليقاتهم أبرزها طالب بضرورة اهتمامها بأكلها وصحتها.





فيما أرجع كثيرون نحافتها إلى عدم شعورها بالسعادة حالياً منذ أن انفصلت عن حبيبها وزوجها براد بيت بعد سنوات طويلة عاشا فيها معاً سعادة كبرى قبل إنفصالهما الذى حدث عام 2016 قبل ثلاثة سنوات ومن يومها ونجمة هوليود لا زالت سينجل حيث لم تهتم بالإرتباط بأى شخص.

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