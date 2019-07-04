فيديو| محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل مكالمة صلاح له بسبب" فخر العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تليقه مكالمة هاتفية من محمد صلاح، خلال عرض مسلسل الواد سيد الشحات، في رمضان الماضي.

وأضاف عبدالرحمن خلال حواره المذاع عبر "نجوم اف ام": "فوجئت باتصال من رقم غير معروف، ولما رديت عرفت أنه صلاح، فسألني إنتي فين، فافتكرت إنه هنا في مصر، وهنتسحر كالعادة، قالي أنا في إنجلترا، فقلته بتسألني ليه إنت فين".

Advertisements

وتابع: "قالي خت لقب فخر العرب مني، فقلته الناس عارفة إنك فخر العرب الحقيقي، أنا فخر العرب الحرامي"، مشيرا إلى أن صلاح أخبره بمتابعة المسلسل وإعجابه به.

يشار إلى أن عبدالرحمن شارك في المسلسل من خلال شخصية فخر العرب الشحات، والذي عرض في رمضان عبر قناة dmc، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وإخراج أحمد الجندي.