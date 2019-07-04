بعد مرضها .. منة فضالي تبعث رسالة لريهام سعيد وللجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة حب وتقدير للإعلامية ريهام سعيد بعد إصابتها ببكتيريا خطيرة في الوجه منذ عدة أيام.

ونشرت فضالي صورة لريهام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" مارضتش اكتب كلام زي الباقي، لأني كل يوم بسمع كلام شكل، اللي حقوله دلوقتي يخص ريهام بس، من أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل".

وأضافت منة: "إذا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكرة ترجعي أحسن وأحسن من الأول، مهما كان اللي عندك، ربنا كبير يا حببتي وإنتي ست الناس بجد مش مجاملة، أنا فعلا بحبك وبحترمك، وربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة ".

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وتابعت: "أما بخصوص الكلام الكتير اللي ملوش لازمة مش حرام عليكم تكتبو أي حاجة من غير ما تتاكدوا، هي ريهام دي ملهاش أهل لما يشوفوا كل يوم خبر أوحش من اللي قبله مش ممكن حد من أهلها يتعب علشان كلام كذب، أرجوكم طول عمري بقول ارحموا الناس".

واستطردت: "اللي عنده كلمة حلوة نقولها ونتأكد قبل ما نكتب أي حاجة مش عيب بالعكس ده احترام وتقدير، أنا لما دخلت عمليات قالوا كتير ميعرفوش إني كنت بموت، وهما فاكرين بعمل عمليات تجميل".

يذكر أن ريهام سعيد أصيبت ببكتريا في الوجه، وأجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر.