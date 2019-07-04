رامي عياش يهنئ سليم عساف بمولوده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان رامي عياش، الشاعر سليم عساف بمولوده الجديد، بعد أن نشر الأخير صورة ليد طفله عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتب عياش في تغريدة: "الحمد لله وصول مارك على هاالدنيا بألف خير وصحة جيدة فرحتي كبيرة، نبارك لصديقي سليم عساف وأماني بمولودهم الجديد".

يذكر أن رامي عياش طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.



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