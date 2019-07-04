صور| جدل وردود فعل واسعة بسبب حفل "نيكي ميناج" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحدث الإعلان عن حفل نيكي ميناج في السعودية، الذي يقام يوم 18 يوليو الجاري، ضمن مهرجان موسيقى جدة خلال فعاليات موسم جدة، ردود فعل واسعة بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول الأشياء التي لفتت نظر المتابعين، هو عدم وضع صورة "نيكي ميناج" في الإعلان عن الحفل، وهو ما استقبله الجمهور بموجة من السخرية، قائلين: "أكيد ملقوش صورة مناسبة يحطوها على الإعلان".

أحد المتابعين السعودين كتب: "كيف نسترها الجو عندهم ثلوج وهي تعرا، كيف عندنا ودرجة الحرارة 50".

وقال آخر: "لا معلش كدا أوفر خليتونا مضحكة قدام العالم!! مو كل الفنانين الهابطين وغير الهابطين تجيبوهم بسنة واحدة كده".

وعلق ثالث: "يا جماعة هذه المغنية يحجبوها في دولتها عن الشعب وعن الأطفال بشكل خاص بسبب انحلالها في كل شيء، وإنتم تجيبوها عندنا؟".

ونشر آخر صورا جرئية لها، وعلق عليها: "ترا الموضوع زاد عن حده، وتجاوزتم الحدود".

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فيما علق شخص قائلا: "حطوا صورتها بالتويتة عادي لا تستحوا جت على دي".

ووجه متابع إلى حساب موسم جدة: "لا مرحبا بها بأرض الرسالة والإسلام، احنا ناقصين فتن ومشاكل وحروب نبارز الله فى أقدس بقاع الأرض".

فيما عبر شخص عن سعادته بالحفلات، لكن راى أن نيكي ميناج غير مناسبة، قائلا: "جميل أن نرى احتفالات ترفيهية موسيقية، لكن مؤسف جدا، إنه لمجرد إثبات إننا نعيش انفتاحا مشروعا، ننحدر لاستضافة الحثالات! ليست هذه النماذج التي يجب أن نقدمها ونروج أعمالها الساقطة هناك ملايين الفنانين والفنانات حول العالم في شتى أنماط الموسيقى لماذا هذه!".

ولم يخلو الأمر من اهتمام البعض بالحفل، وتساءلوا عن أسعار التذاكر وتفاصيل الحفل وطالب بعضهم بتجهيز حفل للمطربة كاردي بي، فيما قال أحد المتابعين: "شكرا لكم جدا، ولا توقعنا المفاجاة الحلوه هذي، أكيد راح احضر وأشوفها تغني تشن لي قدامي شكرا لكم يا أحلى سيزن جدة"، فيما علق مواطن من أهل الرياض، قال فيه: "طيب احنا أهل الرياض متى؟".

يذكر أن مطربة الراب الأمريكية نيكي ميناج معروفة بجرأتها، ومن المقرر أن تفتتح نيكي مهرجان الموسيقي بجدة في نسخته الأولى.

المهرجان ستستضيفه مدينة عبد الله الرياضية بجدة يوم 18 يوليو الجاري، ويخضع الحفل للقوانين السعودية وهي أن يكون خال من الكحوليات و مفتوحا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.

ومن المقرر أن يبث الحفل تليفزيونيا على مستوى العالم وسيعرض أيضا عبر قناة MTV، من بين الفنانين الآخرين الذين سيفتتحون أولى حفلات المهرجان الموسيقي المغني البريطاني ليام باين والدي جي الأمريكي ستيف أوكي.