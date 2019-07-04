فيديو| كارول سماحة تطرح "إن شا الله" عبر يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرحت الفنانة كارول سماحة أغنية "إن شا الله" عبر قناتها على موقع يوتيوب، وحققت 11 ألف مشاهدة في 3 ساعات.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي وتوزيع عادل حقي.

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كانت سماحة قد نشرت ظهر اليوم "بوستر" دعائيا للأغنية عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى إمكانية السماع إليها عبر تطبيق ديزر.

وعادت سماحة ونشرت جزءا من الأغنية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يمكنكم الآن مشاهدة أغنيتي الجديدة إن شا لله كاملة عبر يوتيوب".