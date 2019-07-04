- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان الشاب ياسين السقا، نجل أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع كابتن منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، على هامش رحلة الأخير للغردقة.
وكتب ياسين السقا: "أعظم مدافع في تاريخ كرة القدم، أنه لشرف لي".
يُذكر أن سيريجيو راموس وصل إلى الغردقة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الصيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| نجل السقا ينشر صورة مع راموس.. هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.