صورة| نجل السقا ينشر صورة مع راموس.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب ياسين السقا، نجل أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع كابتن منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، على هامش رحلة الأخير للغردقة.

وكتب ياسين السقا: "أعظم مدافع في تاريخ كرة القدم، أنه لشرف لي".

يُذكر أن سيريجيو راموس وصل إلى الغردقة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الصيفية.