بكلمات مؤثرة.. إنجي شرف تنعى عادل الميهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر ت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للمنتج عادل الميهي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتبت إنجي: "الطيبون يرحلون، الأستاذ عادل الميهي في ذمة الله منذ 3 ساعات، الله يرحمك يا صديقي، ويجعل مثواه الجنة يا رب".

ورحل المنتج عادل الميهي عن عالمنا، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عاما.

Advertisements

والمنتج الراحل هو شقيق المخرج الكبير الراحل رأفت الميهي، وشارك في التمثيل من خلال 3 أعمال هي شرم برم، وجمال عبد الناصر، وعشان ربنا يحبك.

وأنتج وكان منتجا منفذا في الكثير من الأعمال منها: "السادة الرجال، عبده مواسم، المتوحشة، كابوريا".