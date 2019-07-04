صورة| أحمد سعد في الجيم: "نستعد للتصوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يتدرب في الجيم. وظهر سعد في الصورة وهو يرتدي تيشيرت عليه صورة الفنان العالمي مارلون براندو من فيلمه الشهير "God father". Advertisements وكتب سعد في تعليقه على الصورة: "بسم الله، إن شاء الله، نستعد بقي للتصوير". يذكر أن الفنان أحمد سعد أدي العمرة مؤخرًا، ونشر عدة صور له داخل الحرم المكي والمسجد النبوي.

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