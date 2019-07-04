أصالة تتفاعل مع تغريدة بلقيس عن الناموس.. فماذا قالت؟

بعد أن إنتهت المهلة التي حددتها الإعلامية فجر السعيد لـ بلقيس لتوضيح كلامها وما إذا كان تقصدها بالتغريدة االتي اعتبرتها موجّهة ضدّها، ردّت بلقيس بنشر تغريدة إعتبر الكثيرون أنها موجهة إلى فجر السعيد، وصفتها فيها بالناموسة التي قرصتها وعندما صفقتها شقتها وماتت”.

بلقيس كتيت في تغريدتها ” ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها”.

وحظيت تغريدة بلقيس بالدعم والمساندة من الفنانة أصالة التي اعتبرت أن الناموسة تضايق في لحظتها، وطلبت من بلقيس تعقيم المكان، ثم نصحتها بعدم إستخدام الرش للتخلص منها، كي لا تضايق صدرها. وكتبت أصالة” يا بيبتي قرصة الناموس بتضايق بذات اللحظة وخلص، عقّمي مكانها بالصبر، لأنه الجنينة اللي قاعدين أنا وإنتِ فيها، فيها فراشات وفيها ورود، وعادي يكون فيها ناموس، حتى ما ترشي المكان مشان ما تضيقي صدرك، وإستمتعي بالمكان وإشربي قهوتك. صحة وألف هنا”.

يشار إلى أن فجر السعيد، لم تبادر حتى الآن بقيام بأي خطوة لتنفيذ تهديداتها، ولم يُعرف ما إذا كان قد لجأت إلى القضاء ورفعت قضية ضد بلقيس، التي تؤكد تغريدتها الجديدة بأن فجر السعيد لم تنجح بتهديدها.