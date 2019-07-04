أكد الفنان محمد لطفى سعادته بردود الأفعال التى وصلته عن دوره فى فيلم " حملة فرعون " الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائى .
و قال خلال تصريحاته لـ " الوفد " ، إن الجمهور استمتع و أشاد بالفيلم بشكل كبير وأعجب بالخلطة السينمائية التى قدمها المخرج المتميز رؤوف عبد العزيز .
و أضاف " لطفى " ، أنه يسعى دائمًا إلى الاختلاف و التجديد من خلال أدواره التى يقدمها فى السينما أو الدراما
وأكد على حرصه الشديد خلال الفترة الحالية، في اختيار أعماله الفنية بدقة متناهية.
يذكر أن الفنان محمد لطفى شارك مؤخرًا فى عدد من الأعمال الفنية المميزة منها " كلبش 1 ، أيوب ، سوق الجمعة ، 122 ، بركة ، حملة فرعون " و غيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد لطفي لـ"الوفد" أنتقى أدواري بعناية.. وسعدت بنجاح حملة فرعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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