محمد لطفي لـ"الوفد" أنتقى أدواري بعناية.. وسعدت بنجاح حملة فرعون

أكد الفنان محمد لطفى سعادته بردود الأفعال التى وصلته عن دوره فى فيلم " حملة فرعون " الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائى .

و قال خلال تصريحاته لـ " الوفد " ، إن الجمهور استمتع و أشاد بالفيلم بشكل كبير و

أعجب بالخلطة السينمائية التى قدمها المخرج المتميز رؤوف عبد العزيز .

و أضاف " لطفى " ، أنه يسعى دائمًا إلى الاختلاف و التجديد من خلال أدواره التى يقدمها فى السينما أو الدراما

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، متمنياً أن يكون دائماً عند حسن ظن الجمهور .

وأكد على حرصه الشديد خلال الفترة الحالية، في اختيار أعماله الفنية بدقة متناهية.

يذكر أن الفنان محمد لطفى شارك مؤخرًا فى عدد من الأعمال الفنية المميزة منها " كلبش 1 ، أيوب ، سوق الجمعة ، 122 ، بركة ، حملة فرعون " و غيرها .