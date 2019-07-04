في ذكرى ميلاده... "ورقة شفرة و بنات العم" أشهر الأعمال السينمائية لشيكو

يحل اليوم 4 من يوليو ذكري ميلاد الفنان هشام محمد الشهير ب"شيكو" فهو من مواليد عام 1980، بدايته كانت خلال فترة الجامعة مع أصدقائه حيث كون فرقة فنية عرفت باسم "تمشيكور هندي" اللإنتاج الفني، ومن خلالها قدموا عدد من الأفلام الساخرة التي سخرت

من الأفلام المصرية الشهيرة في ذلك الحين.

وتعددت مواهب "شيكو" الفنية بين الممثل والمؤلف، حيث كانت بدايته الدرامية من خلال مسلسل "أفيش وتشيبه" الذي كان يتميز بكونه حلقات منفصلة يقدم في كل حلقة صورة

ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم ثدموا بعد ذلك فيلم "ورقة شفرة" الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقد.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابه الوفد أشهر الأعمال السينمائية التى قدمها "شيكو" خلال مسيرتها الفنية:

فيلم ورقة شفرة عام 2008

فيلم سمير وشهير وبهير عام 2010

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فيلم بنات العم 2012

فيلم الحرب العالمية الثانية 2014

فيلم حسن وبقلظ 2016

فيلم حملة فريزر 2016