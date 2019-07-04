يحل اليوم 4 من يوليو ذكري ميلاد الفنان هشام محمد الشهير ب"شيكو" فهو من مواليد عام 1980، بدايته كانت خلال فترة الجامعة مع أصدقائه حيث كون فرقة فنية عرفت باسم "تمشيكور هندي" اللإنتاج الفني، ومن خلالها قدموا عدد من الأفلام الساخرة التي سخرتمن الأفلام المصرية الشهيرة في ذلك الحين.
وتعددت مواهب "شيكو" الفنية بين الممثل والمؤلف، حيث كانت بدايته الدرامية من خلال مسلسل "أفيش وتشيبه" الذي كان يتميز بكونه حلقات منفصلة يقدم في كل حلقة صورة
ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابه الوفد أشهر الأعمال السينمائية التى قدمها "شيكو" خلال مسيرتها الفنية:
فيلم ورقة شفرة عام 2008
فيلم سمير وشهير وبهير عام 2010
فيلم بنات العم 2012
فيلم الحرب العالمية الثانية 2014
فيلم حسن وبقلظ 2016
فيلم حملة فريزر 2016
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده... "ورقة شفرة و بنات العم" أشهر الأعمال السينمائية لشيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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