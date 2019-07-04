صلاح عبد الله يهدد أحمد صلاح السعدني بـ"البلوك"

هدد الفنان صلاح عبد الله أن يتخذ إجراءً ضد الفنان أحمد السعدنى وذلك بعد أن تمنى الأخير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن يفقد العالم السوشيال ميديا قائلا: "يا رب السوشيال ميديا تقع ما يقوملها

قومة تانى".

وهو ما دفع صلاح عبد الله بتهديد أحمد السعدنى قائلا: "هبلكك يا سعدا عشان اريحك من الميديا" ليرد السعدنى قوة عليه قائلا: "متقدرش".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدنى كان مسلسل "زى الشمس" والذى عرض فى رمضان هذا العام وشارك فى بطولته دينا الشربينى وريهام عبد الغفور وتأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

بينما شارك صلاح عبد الله فى رمضان هذا العام من خلال ثلاثة أعمال دفعة واحدة وهي "فكرة بمليون جنيه" و"هوجان" و"شقة فيصل".

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