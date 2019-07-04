" أسماء جلال لـ " الوفد " : أقدم بنتا شعبية لأول مرة فى " مملكة إبليس

أكدت الفنانة الشابة أسماء جلال سعادتها بالمشاركة فى المسلسل الدرامى الجديد " مملكة إبليس " مع المخرج أحمد خالد موسى و المؤلف محمد أمين راضى و لاقى فريق العمل .

و قالت خلال تصريحاتها لـ " الوفد " ، أنها تجسد خلال العمل شخصية " غريبة

" و هى فتاة شعبية تعيش داخل حارة تسعى إلى تحقيق العديد من الأموال و الحصول على ميراث .

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و أضافت " جلال " ، أن شخصية البنت الشعبية مختلفة تماماً عليها و تقدمها لأول مرة ،

و تجمعها أغلب المشاهد داخل العمل مع الفنانة سلوى خطاب و الفنان كريم قاسم ، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور .

و أشارت إلى عرض المسلسل خلال " الموسم الدرامى الشتوى " أكتوبر المقبل .

مسلسل " مملكة إبليس " من إنتاج طارق الجناينى و بطولة رانيا يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وسلوى خطاب، وإيمان العاصي، أسماء جلال وغيرهم .