شقيق شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة مرضها وينفي الشائعات

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:54 مساءً - نفى ​محمد عبد الوهاب​، شقيق الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، الشائعات التي ترددت حول تعرضها لوعكة صحية، وسفرها إلى لندن لتلقي العلاج هناك، وذلك بعد إنسحابها المفاجئ من المشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج.

ونشر محمد عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له مع شيرين، وعلّق: “كفاية إشاعات بقي قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا اي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح اصلا”.

وتابع: “ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغينها كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعو وبعد كدة اي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقضيها شيرين في اجازة مع ولادها”.