كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:54 مساءً - أفادت ​الراقصة دينا​، إنَّها زارت الممثل المصري الراحل عزت أبوعوف قبل وفاته بيوم واحد داخل إحدى مستشفيات القاهرة. وأضافت دينا بحسب تصريحها لصحيفة “الوطن” المصرية، أنَّها ظلت واقفة أمام غرفة الراحل ​عزت أبو عوف​، وأبلغت شقيقته “منال” متأثرة: “مش هقدر أدخل وأشوف عزت في وضع زي كدة”، وتابعت قائلة: “فقدت إنساناً غالياً وعزيزاً على قلبي”. يُذكر أنَّ الراقصة دينا شاركت في تشييع جثمان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة وودعته حتى مثواه الأخير بعد علاقة صداقة جمعتهما طويلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا تكشف ماذا حصل مع عزت أبو عوف قبل وفاته بيوم واحد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.