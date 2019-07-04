قتلت ابنتيها بحجة أنهما تعيقان حياتها لتمارس الجنس!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:54 مساءً - قتلت عارضة أزياء بريطانية تدعى ​لويز بورتون​ البالغة من العمر 23 عاما ابنتيها ليسكي “3 سنوات” وسكارليت “16 شهرا” بحجة أنهما تعيقان حياتها الخاصة، وذلك بعد ان اضطرت إلى رفض عرض لممارسة الجنس مقابل المال.

وأشارت التحقيقات التي نشرتها إحدى الصحف العالمية إلى ان الأم بلغت بها القسوة لخنق طفلتها الأولى وبعد 18 يوما قامت بخنق ابنتها الثانية، إذ وجدت آثار ضغط على عنقها ونزيف من أنفها.

ولفتت الشرطة إلى انه تم العثور على ليكسي ميتة بالمنزل نتيجة قلة الأوكسجين، وبعد 18 يوماً توفيت سكارليت في المستشفى بعد معاناتها من الأمر نفسه، والآن تواجه الأم تهمة قتل الابنتين.