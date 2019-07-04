تايلور سويفت تحقق 66 مليون مشاهدة بكليب You Need To Calm Down.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق كليب تايلور سويفت، والذي يحمل اسم “You Need To Calm Down”، والذي طرحته على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب” يوم 17 يونيو الماضي، أن يحقق 66 مليون مشاهدة والأغنية هى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد لتايلور سويفت.

وضم كليب “You Need To Calm Down” عددا كبيرا من أهم وأشهر النجوم العالمين من أبرزهم النجم رايان رينولدز والمذيعة الشهيرة الين ديجينريس، وعلى جانب أخر، من جانب آخر ينتظر محبو ومعجبو النجمة العالمية تايلور سويفت إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، الذي يحمل اسم ،“Lover” حيث كشفت النجمة الشهيرة أنه قد حدد له 23 أغسطس كموعد لإطلاقه.

والجدير بالذكر أن إطلالة المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، مؤخرا، في حفل مجلة Time الأمريكية، احتفالا بـ 100 شخصية مؤثرة في العالم من المشاهير، قد حظيت على إجاب الكثيرين، وذلك بسبب بساطتها وظهورها بشكل مختلف عن باقي إطلالاتها السابقة.

Advertisements

وكشف صاحب دار أزياء J Mendel لـ موقع ET أن تايلور سويفت قد شاركت بنفسها في تصميم الفستان الأصفر وكان لديها آراء قوية وأفكار من أجل الظهور بإطلالة ولوك يغير منها كثيرا، لافتا الى أنها اضافت الأكمام للفستان لأن تصميمه الأصلي يختلف عما ظهرت به النجمة العالمية خلال الحفل السنوي.