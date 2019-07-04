أمل رزق تعود للماضي بفستان زفاف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أصبحت صور الماضي مادة دسمة لعدد كبير من الفنانين وعنصر جذب لجمهورهم من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المصرية أمل رزق شاركت جمهورها في صورة قديمة لها، عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها بفستان الزفاف، وكتبت: «أيام البراءة».

أمل رزق لم تحدد إن كانت الصورة من أيام زواجها من المنتج إسماعيل كتكت في الماضي، أم أنها صورة من عمل فني، وتلقت بالفعل عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها.

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أمل رزق آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع الفنانة داليا البحيري، وقدمت من قبله أيضا مسلسل «ليلة» مع الفنانة رانيا يوسف، وكان آخر أعمالها في رمضان مسلسل «الطبال» مع أمير كرارة.

أمل رزق من مواليد عام 1969، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، تزوجت من المنتج الراحل إسماعيل كتكت، وأنجبت منه ابنتان وهما فرح ولما.

ومن أهم أعمالها في الدراما: «السيرة الهلالية، ليالي الحلمية، شارع المواردي، الأصدقاء، العطار والسبع بنات، للعدالة وجوه كثيرة، دعوة فرح، أحلام لا تنام».، ومن أفلامها: «جيم أوفر، توم وشيري، أهواك».