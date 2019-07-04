كيف حضّرت بريانكا شوبرا لحفل زفافها الضخم بشهرٍ واحد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تحدّثت الممثلة الهندية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا للمرّة الأولى عن حفل زفافها الضخم من المغني والممثل الأميركي نيك جوناس في مقابلةٍ مع موقع مجلّة Elle بالنسخة البريطانية.

وكشفت بريانكا شوبرا، البالغة من العمر 36 عاماً، في المقابلة عن التحضيرات التي سبقت حفل الزفاف الذي أقيم في 1 كانون الأول من العام الفائت، قائلة: “لقد اخترنا مكان الزفاف قبل شهر واحد فقط” ومازحت بشأن تكاليف الزفاف الباهظة: “على أمل أن نخوض التجربة مرّة واحدة فقط”.

وعن حياتها بعد الزواج قالت بريانكا شوبرا إنّها مختلفة تماماً عن حياتها مع نيك جوناس قبل الزواج: “هذا الشخص أصبح عائلتي التي اخترتها بنفسي، ولدي مسؤولية تجاهه، لكننا في الوقت نفسه نتعلّم أشياء جديدة كلّ يوم عن بعضنا البعض”.

يُذكر أنّ الزوجين قد عقدا قرانهما في مسقط رأس بريانكا شوبرا في الهند وتحديداً في قصر أوميد بهاوان في جودبور في ولاية راجستان وذلك بعد أربعة أشهر على خطوبتهما.

وتألّقت العروس في يوم زفافها بفستانٍ صُمّم خصيصاً لها من دار رالف لورين.