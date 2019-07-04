الصورة الأولى لفستان زفاف نجمة “صراع العروش”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت نجمة صراع العروش، صوفي تيرنر، المعروفة بدور “سانسا ستارك”، الصورة الأولى لفستان زفافها من المغني الأمريكي “جو جوناس”، الذي عُقد في قصر شاتو دو مارتينيه الفخم في جنوب فرنسا، في حفل غروب الشمس بعد ظهر يوم السبت.

وعلقت الممثلة البريطانية، 23 عاما، على الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام” قائلة: “السيد والسيدة جوناس”، كما شارك “جوناس”، 29 عاما، اللقطة نفسها، وهي من تصوير المصور الشهير “كوربين غوركين”.

وارتدت “صوفي” ثوبا مخصصا لها من لويس فويتون، بينما ارتدى “جوناس” بذلة بيرلوتي باللون الأسود القاتم، وجاء الفستان مصمما من الدانتيل، بأكمام طويلة شفافة، مع تنورة انسيابية مناسبة لقوامها الطويل.

وأسدلت “صوفي” شعرها الأشقر الطويل مع تجعيدة بسيطة من تحت حجاب الزفاف القصير، لتظهر في أجمل طلة، وعلق على هذا “نيكولاس غيسكيير”، المدير الفني لمجموعة أزياء النساء للويس فويتون، على “إنستقرام”، قائلا: “الجمال المطلق الآخاذ”.

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العلامة التجارية التي اختارتها “صوفي” في يومها الكبير ليست مفاجئة، فهي سفيرة لويس فويتون، وأعلنت مرارا عن حبها للتصميمات، إذ قالت: “أحب الطريقة التي يروا بها النساء، الأزياء تبدو مثل الشخصيات التي أنجذب إليها، نساء محاربة قوية لكنها أيضًا مليئة بالأنوثة”.

وارتدى ضيوف الزوجين في حفل الزفاف الثاني ملابس بيضاء، وكان الأول في لاس فيغاس بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد ميوزيك في مايو، وارتدت جمبسوت أبيض مع حجاب زفاف من العلامة التجارية الأوكرانية بفزا، وكان بتكلفة 650 دولار.