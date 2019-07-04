ديفيد وفيكتوريا بيكهام يحتفلان بذكرى زواجهما الـ20 – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام اليوم، بذكرى زواجهما العشرين، حيث نشر “ديفيد” عددًا من الصور التي تجمعه بزوجته، بينما شاركت “فيكتوريا” معجبيها مقطع فيديو يتضمن عددًا من الصور التي تجمعها بزوجها وأطفالها على صفحاتهما الخاصة بموقع “إنستجرام”.

وكتبت مطربة البوب الأمريكية تعليقًا على مقطع الفيديو: “20 عاما، أنظر إلى ما أنشأناه.. أحبك كثيرا”، في إشارة إلى أبنائهما الأربعة، بينما شارك لاعب كرة القدم البريطاني صورًا من حفل زفافهما الضخم الذي أقيم في 4 يوليو عام 1999 في قلعة لوتريستاون في دبلن الذي بلغت تكلفته 800 ألف جنيه إسترليني.

قام ابنا عائلة بيكهام “روميو” 16 عامًا، و”كروز” 14 عامًا، بتقديم كتاب كهدية لوالديهما بمناسبة ذكرى زواجهما، والذي نشره ديفيد على خاصية استوري بإنستقرام، كما أعرب جمهور عائلة بيكهام عن حبهم بمشاركة العديد من الصور للزوجين المحبين.

وفي إشارة إلى والديه المحبوبين، كتب روميو: “عيد زواج سعيد لأفضل الآباء.. أحبكما كثيرا”، وكتب كروز: “ذكرى سعيدة لأمي وأبي.. أحبكما كثيرًا، شكرًا لكما على جميع الأوقات المدهشة التي مررنا بها معا”.