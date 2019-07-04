الممثلة الهندية شيلبا شيتي: الأمومة قبل الفن دائما

كشفت النجمة الهندية شيلبا شيتي عن تلقيها عروضاً لتقديم برامج حول الصحة والجمال والموضة، بعد تفاعلها الشديد مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن سعادتها بالاقتراب أكثر من محبيها وتقديم نصائحها إليهم.



"العين الإخبارية" التقت نجمة بوليوود شيلبا شيتي، وتحدثت عن تفاصيل آخر أعمالها، وحياتها الفنية، وذلك في سياق الحوار التالي..

ما سر اهتمامك المفاجئ بمواقع التواصل الاجتماعي؟

منذ صغري لدي شغف بالرياضة وممارسة تمارين اليوجا، وبعد دخولي الوسط الفني تشعبت اهتماماتي لتشمل الموضة والأزياء والعناية بالبشرة، لذلك وجدت أن من واجبي مشاركة جمهوري كل هذه الخبرات، حتى أترك بصمة لديهم.

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هل هذا جعلك أقرب للجمهور؟

بالتأكيد، التفاعل معي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي إيجابي بشكل كبير، ويومياً أتلقى آلاف الرسائل ما بين إعجاب وأسئلة وتشجيع، لذلك وجدت أن مواقع التواصل هي المقياس الحقيقي لحجم قرب الجمهور مني.

هل يقتصر الأمر على الإنترنت أم تخططين لمشروع أكبر؟

حتى الآن تلقيت عرضين لتقديم برامج تحمل نفس المعنى والمحتوى الذي أقدمه، ولكن كما قلت أنا سعيدة كوني أتعامل مع الجمهور دون وسيط، ولكن لا أعلم، ربما إذا وجدت مشروعا جيدا وقريبا من الفكرة فلن أتردد في تقديمه.

ماذا عن آخر أعمالك؟

انتهيت الشهر الماضي من آخر حلقات برنامج سوبر دانسر الموسم الـ3، وكنت سعيدة جداً بتجربة الحكم في برنامج بهذا الحجم، ونحن بصدد التحضيرات للموسم الـ4.

وماذا عن بوليوود؟

اختياراتي أصبحت أصعب، لأن الحفاظ على النجومية يستوجب ذلك، كما أن الأدوار الرومانسية أصبحت بعيدة عني، لذلك أنتظر دورا يليق بمرحلتي العمرية وبأفكاري الحالية أيضاً.

هل تعتبرين الأمومة أهم من الفن؟

الأمومة والعائلة دائماً أهم، ليست فقط في الوقت الحالي بل في السابق أيضاً، أنا مخلصة جداً لعائلتي وأعتبرها أولوية في حياتي دائماً.