نادي شمالي يعود الى الساحة الفنية بعد غياب

Jul 04, 2019 بعد غياب دام لسنوات، يعود نجم ستوديو الفن نادي شمالي الى الساحة الفنية حيث من المتوقع ان يطلق أغنية جديدة قريباً. الاغنية الجديدة كلمات الشاعر الرحل الياس ناصر الحان رواد رعد توزيع كوكو ب تسجيل جو باروتجيان اخراج جيسي هيكل.







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