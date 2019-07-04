ديفيد وفيكتوريا بيكهام يحتفلان بعيد زواجهما العشرين..شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل نجم المنتخب الإنجليزيّ السّابق، ديفيد بيكهام بذكرى زفافه العشرين من عارضة الأزياء الشّهيرة "فيكتوريا"، اليوم الخميس.

وتحدّث الزّوجان الشّهيران عن بعضهما، في سلسلة من المنشورات اللّطيفة على "إنستغرام"، التي تضمّنت صورًا قديمة من حفل زفافهما الفخم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة.

وشارك ديفيد، سلسلة لقطات من الماضي والحاضر، مع التعليق:" 20 عامًا، انظري إلى ما صنعناه بسبب حبّكِ الكبير"، مشيرًا إلى أولاده الأربعة.

كما شاركت فيكتوريا، مقطع فيديو مع مجموعة من اللّقطات لزفافها مع تعليقًا: "20عامًا حتى اليوم، أنا أحبّك كثيرًا".

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وفي إشارة إلى والديها المحبوبين، كتب روميو بلطف: "عيد زواج سعيد لأفضل الآباء أحبّكما كثيرًا"، وكتب كروز: "ذكرى سعيدة لأمّي وأبي، أنتما العالم بالنسبة لي، أنا أحبّكما كثيرًا، شكرًا لكما على جميع الأوقات المدهشة، التي مررنا بها، أحبّكما كثيرًا يا أمي وأبي".

وكتبت هاربر رسالة عن والديها وهي تقول: "أحبّ والدي كثيرًا، خاصّة عندما يُغنّي لي عندما أكون في الحمام، أو عندما يُعدُّ لي شطائر".

وتزوّج ديفيد، 44 سنة، وفكتوريا، 45 عامًا، في 4 يوليو 1999 في قلعة لوتريستاون، خارج دبلن، في حفل مذهل ومُكلف، قُدّر بنحو 800.000 جنيه إسترلينيّ.