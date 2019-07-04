أصالة تُوجه رسالة قاسية بسبب "العنصرية".. والجمهور: تقصد إليسا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة قاسية، إلى أحد الأشخاص لم تسمه، متهمة إياه بالعنصرية بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن اللاجئين والمشردين والنازحين.

وكتبت "أصالة" منشورًا طويلًا عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، وبالتعاضد الإنساني، خصوصًا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد".

وتابعت أصالة: "كم هو مُخجل الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد)، حين تخرج من أفواه من توقعنا أن لايتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، وبلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية".

وأردفت الفنانة السورية: "أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا، يتكلم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من احتاج مساعدتي، سواء بيتي أو حضني، أو كلمة قد تُعينه على ماهو فيه، لا للعنصرية، كلنا إخوة، فالضعيف اليوم يحتاج القوي ليعينه لا ليهينه.. لا للعنصرية".

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ويبدو أن أصالة أرادت توجيه هذه الرسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا، بعدما ألمح العديد من المتابعين إلى ذلك، خاصة بعد تصريحات إليسا الأخيرة حول رغبتها في عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى بلادهم، قائلة: "بلادهم أولى بهم"، ما اعتبرته أصالة عنصرية من إليسا".

وكانت إليسا صرّحت في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حفلها الأخير بمهرجان موازين، أنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين والفلسطنيين لبلادهم لأنها أولى بهم، على حد تعبيرها، نافية وجود أي حفل لها بسوريا خلال الفترة الحالية، مشددة على أنها تتواجد في أي مكان يريد الجمهور أن يسمعها فيه.