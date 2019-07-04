محمد رجائي يُؤكِّد أنّ أحمد عز صاحب فضل كبير عليه

أعرب الفنان الشاب محمد رجائي عن فخره بمشاركته في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم أحمد عز، والمعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

وقال رجائي في بيان له، إن المخرج المنفذ للفيلم فاروق عبداللطيف كان وراء ترشيحه، حيث حدثه هاتفيا وطالبه بإرسال مشاهد من أعماله السابقة بناء على طلب من المخرج شريف عرفة، بخاصة أنه كان مُرشحا لتجسيد دور ضابط أول في فرقة الصاعقة، وكان يتطلب من مؤديه أن يكون شابا صغير السن، حيث انطبقت المواصفات عليه وتم اختياره للشخصية.

وأكد الفنان الشاب أن أحمد عز يعدّ صاحب الفضل الأول والأخير عليه، موضحاً: «أفضاله لم تكن مقتصرة عليّ مجال التمثيل فحسب، بحكم مشاركتي في فيلم «الخلية» ومسلسل أبوعمر المصري ولكن حياتي شهدت تغيرات عديدة بسببه، حيث أصبح منهجاً لي في كل تفاصيل حياتي، بدءاً من الطعام والشراب وصولاً للصلاة والالتزام بالعبادات".

ويشارك في بطولة «الممر» أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، وضيوف الشرف هند صبري وحجاج عبدالعظيم وشريف منير، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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