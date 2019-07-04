نجوم هوليوود ضحايا "الإساءة والتنمُّر" في بداية مشوارهم الفني

تعرَّض مشاهير ونجوم يحلقون في سماء الفن ويشاركون في الأعمال السينمائية الناجحة ويحصدون الكثير من الجوائز، لـ"التنمر والإساءة" في بداية مشوارهم الفني، بسبب تصرفاتهم أو ملابسهم أو طريقة تحدثهم وسيرهم وملامحهم.

ونرصد لكم هنا نجوما تعرضوا للتنمر في مشوارهم الفني:

جاكي شان

كان نجم الأكشن والكوميديا جاكي شان هدفا لزملائه في المدرسة، يقول: "كنت أتعرض للتنمر كثيراً بينما كنت أدرس في مدرسة بكينج أوبرا، كنت أدع باقي الأولاد يتنمرون عليّ لأنني كنت خائفا، ولا أعرف كيف أدافع عن نفسي".

ويضيف: "استمرت الأوضاع على هذا النحو حتى منعت المتنمرين من الإساءة لطالب جديد، وعلمني هذا أن أدافع عن نفسي".

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كيت وينسليت

قبل أن تشارك في أهم الأعمال السينمائية وتحصد الجوائز العديدة عملت الممثلة البريطانية في متجر لبيع الشطائر، وهو ما جعلها تتعرض للكثير من المضايقات من قبل زملائها في المدرسة.

وتقول كيت وينسليت إن زملاءها كانوا يسخرون منها لأنها أرادت التمثيل، وفي إحدى المرات احتجزوها داخل خزانة، وضحكوا عليها وسخروا منها.

توم كروز

يعدّ واحدا من أشهر النجوم والفنانين في العالم، لكن قبل أن يحظى بكل تلك الشهرة والنجاح كان توم كروز عُرضة للتنمر، وأساء إليه زملاؤه والأطفال الآخرون.

وفي مقابلة عام 2012 قال كروز: "لم يكن لديّ أصدقاء حقيقيون، كنت دائما الولد الجديد، أرتدى الأحذية الخاطئة، وأتحدث باللكنة غير الصحيحة، لذلك كان زملائي يدفعونني بقوة ويوقعون بي أرضاً، ويضربونني ويسرقون طعامي".

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ساندرا بولوك

قبل أن تصبح منتجة وممثلة وحصلت على الكثير من الجوائز، تعرضت ساندرا بولوك للكثير من المضايقات، لأنها كانت تسافر كثيراً مع والدتها مُغنية الأوبرا الألمانية إلى أوروبا، وعندما تعود كانت تبدو مثل المهرجين لأنها مختلفة تمامًا عن باقي زملائها، فيما يتعلق بالملابس والإكسسوارات، وكل التقليعات الرائجة في هذا الوقت.

وقالت بولوك، خلال مقابلة سابقة: "بعض الأطفال يكونون متنمرين جداً، والجزء الأكثر حزناً هو أنني مازلت أتذكر كل الأمور السيئة التي كانوا يقومون بها، ومضايقتهم لي وسخريتهم من ملابسي وحقيبتي".

ليدي جاجا

تعرضت ليدي جاجا إلى الكثير من التنمر خلال نموها في نيويورك، تقول: "لقد كانوا يسخرون مني لأني قبيحة، وأنفي كبير".

وقالت ليدي جاجا لمجلة رولينج ستون: "كانوا يخبرونني بأن ضحكتي تثير السخرية، وأنني غريبة، ويشيرون إلي ويتهامسون كلما سرت بينهم وكأني قادمة من كوكب آخر، لذلك كنت كثيرة الغياب عن المدرسة".

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