طرح ألبوم صابر الرباعي الجديد حصريًا على "ديزر"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان التونسي صابر الرباعي الجديد "صابر الرباعي 2019"، وذلك حصريًا عبر تطبيق Deezer للموسيقى، قبل يوم من موعد طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية، وسوق الـ CD.

ويضم الألبوم 10 أغان بلهجات مختلفة (مصري، خليجي)، وهم: "باي باي، كتاب المجروحين، عمري الجديد، عسى يومي، غشاش، ليلة من العمر، طول حياتي، مغيار، تذكروني، أين أذهب".

وطرحت روتانا أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي، التي تحمل اسم "باي باي" بالتزامن مع عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي.

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وظهر صابر الرباعي على بوستر ألبومه "صابر الرباعي 2019" وهو يرتدي ملابس كاجوال شبابية على حذاء رياضي أبيض وأسود.

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