محمد حفظي يعلق على انضمامه لعضوية "الأوسكار"

أعرب السيناريست والمنتج محمد حفظي ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فخره واعتزازه بانضمامه إلى أكاديمية العلوم وفنون الصورة الأميركية "الأوسكار".

وتوجَّه حفظي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "فول 92.1" والذي يقدمه المذيع باسم كميل علي راديو "انيرجي" بالتهنئة لكل من الفنانة يسرا وعمرو سلامة لانضمامهم أيضا للأكاديمية.

وقال حفظي، على راديو "إنيرجي"، "إن دوره ف الأكاديمية سيتيح له مشاهدة كل الأفلام المرشحة والتصويت في الأفلام داخل لجنته، وأضاف أن التواصل بين السنيما العربية والغربية يعد أهم مميزات انضمامه وزملائه للأكاديمية العريقة.

وعند سؤاله عن المؤهلات المطلوبه للانضمام للأكاديمية، قال إن الأمر معتمد على ترشيح 2 من فرعك مع الأخذ في الاعتبار مجمل الأعمال وأن تكون أعمال مؤثرة على المستوى الدولي، وأوضح أن التأثير الذي يزيد من فرصة ترشيحك يجب أن يتضمن أعمالا متنوعة الجنسيات وبها تمكين للمرأة والأقليات.

وقال حفظي، عن تأخر انضمام شخصيات مصرية للأكاديمية، "مصر كان يجب أن تصل لده منذ زمن لكن للأسف عندنا شوية حاجات ناقصانا"، وتابع، "لا أقصد المواهب لأننا عندنا ناس تقدر تعمل أفلام كويسة والدليل أنهم بيدعونا في الاحتفالية بتاعتهم".

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وأوضح حفظي، أن الخلل من وجهة نظري بكم في نقص حملات التوزيع للأفلام المصرية في أميركا من خلال الإنتاج المشترك، وقال "إذا حصل ده فهنكون قريبين جدا من ترشيح أفلامنا".

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