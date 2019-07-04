"انشالله" أحدث أغنيات "كارول سماحة" لصيف 2019

طرحت الفنانة كارول سماحة أغنيتها الجديدة لصيف 2019 بعنوان “انشالله”، عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها عبر موقع “يوتيوب”.
أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
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وتفرّغت كارول سماحة لتسجيلها والإشراف على عملية تنفيذها طيلة الأسابيع الماضية في مصر، وتم طرحها على طريقة الـLyrics Video بتصميم مميز وعصري، وهي أغنية رومانسية راقصة باللهجة المصرية.
وعبر جمهور سماحة عن إعجابه بالأغنية ووصفها البعض بالعودة للزمن الجميل.
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