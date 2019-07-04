ترحيل مطربة بريطانية شهيرة من إيران ..اعرف الحكاية

كشفت المطربة البريطانية جوس ستون عبر حسابها الخاص موقع تبادل الصور والفيديوهات " الانستجرام " تفاصيل ترحيلها من دولة إيران بعد ساعات من وصولها .
أكدت " جون " أنه تم احتجازها من قبل السلطات الإيرانية بعد وصولها بسبب تشكك السلطات الإيرانية بأنها قد تحاول إقامة حفلة موسيقية في
وأشارت إلى أنها لم تكن تنوى أن تقيم أى حفل هناك بل ذهبت للتعرف على البلد والسياحة.
يذكر أن القانون الإيرانى يمنع النساء من إقامة الحفلات الموسيقية بشكل منفرد .
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