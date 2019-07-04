فن ومشاهير

ترحيل مطربة بريطانية شهيرة من إيران ..اعرف الحكاية

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كشفت المطربة البريطانية جوس ستون عبر حسابها الخاص موقع تبادل الصور والفيديوهات " الانستجرام " تفاصيل ترحيلها من دولة إيران بعد ساعات من وصولها . 

أكدت " جون " أنه تم احتجازها من قبل السلطات الإيرانية بعد وصولها بسبب تشكك السلطات الإيرانية بأنها قد تحاول إقامة حفلة موسيقية في

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إيران " . 

وأشارت إلى أنها لم تكن تنوى أن تقيم أى حفل هناك بل ذهبت للتعرف على البلد والسياحة.

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يذكر أن القانون الإيرانى يمنع النساء من إقامة الحفلات الموسيقية بشكل منفرد .

 


 

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