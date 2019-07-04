في ذكرى ميلاده.." طاقة نور وقمر هادي" أحدث الأعمال الدرامية لهاني سلامة

يحل اليوم 4 من يوليو ذكرى ميلاد الـ42 للفنان هاني سلامه، هو من مواليد عام 1977، استطاع أن يخطف أنظار الجمهور إليه من خلال الأعمال الفنية التى قدمها خلال مسيرته الفنية، فهو استطاع أن يلمع في بداياته السينمائية مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين حيث قدم معه أول أفلامه "المصير" عام 1997، لتكن هذه البداية التى ينطلق من خلالها إلى ليقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

ويعتبر "سلامه" أحد أهم نجوم الفن خلال الفترة الأخيرة حيث حقق نجاحًا سينمائيًا ودراميًا من خلال أعماله الفنية المميزة، ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابة الـ"الوفد" أهم أعماله الدرامية التى قدمها خلال مسيرته الفنية.

الداعية

يعُد مسلسل "الداعية" أول الأعمال الدرامية التى قدمها هانى سلامه حيث تم عرضه على الشاشات التليفزيونية عام 2013، وشاركه هذا العمل عدد من نجوم الفن وهما الفنان الراحل أحمد راتب والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة بسمة والفنان أحمد

فهمي، ودارت أحداث المسلسل حول شخصية الداعية الإسلامي المتحفظ، وهو "هاني سلامة" الذى يعمل بإحدى القنوات الفضائية الدينية، وبمرور الوقت يتعرف على عازفة الكمان التى جسدتهال الفنانة "بسمة" والتي تتعلق بحبه ويبادلها هو الآخر الشعور نفسه، وتتوالي أحداث المسلسل ليغير انعقادته عن الفن .نصيبي وقسمتكوبعد مرور 3 أعوام من عرض مسلسل الداعية، قام "سلامه" بتقديم مسلسل "نصيبي وقسمتك" عام 2016 ويُعد هذا المسلسل تجربة فريدة من نوعها على الدرامية المصرية نظرًا إلى اشتراك أكثر من مخرجين في تنفيذه، حيث تدور قصة المسلسل حول علاقة الرجل بالمرأة وعرض في شكل حلقات منفصلة متصلة تتناول 15 قصة مختلفة، مقسمة على ثلاث حلقات لكل قصة، وشاركه في نفيذ هذه الحلقات عدد من نجوم الفن منهم الفنانة بسمة والفنانةريهام حجاج وغيرهم وحقق المسلسل نجاجًا مما توالت الأحداث وعرض الجزء الثاني منه ولكن بأبطال مختلفة.طاقة نوروقدم هاني سلامه مسلسل "طاقة نور" في عام 2017 داخل السباق الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي يتميز بالعديد من مشاهد الأكشن حول حياة قاتل مأجور يدعى ليل عبدالسلام، جسد شخصيته هاني سلامة ، واشترك معه في المسلسل الفنانة حنان مطاوع والفنان ايهاب نافع.فوق السحابتوالت أعمال "سلامه" الدرامية ليقدم مسلسل "فوق السحاب" عام 2018 لينافس به داخل السباق الرمضاني أيضًا، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول حياة شاب بسيط يدعى ماندو، جسد شخصيته "هاني سلامة"، يقرر السفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ومن هناك يبدأ في الدخول إلى عالم المافيا وتجارة السلاح مما يجعله يدخل السجن في روسيا.قمر هاديوفي عام 2019 قدم مسلسل "قمر هادي" داخل موسم رمضان وتدور أحداثه حول شخصية هادي أبو المكارم الذي جسد شخصيته هاني سلامة وأوهمته عائلته أنه فاقد للذاكرة بعدما تعرض لحادث، ومع مرور الوقت يكتشف أن عائلته تكذب عليه للانتقام منه لأنه كان في الماضي يعاملهم بطريقة قاسية حتى أن ابنته تخاف من معاملته.