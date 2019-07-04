تعليق ناري من أمير طعيمة على حرق علم الكيان الصهيوني

نشر الشاعر أمير طعيمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا لحرق علم الكيان الصهيوني على هامش ما تشهده دولة الاحتلال من مظاهراتواضطرابات.
وعلق "طعيمة" على الصورة قائلًا: ""إيه المنظر اللي يفتح النفس ده".
ويعرض حاليا للمؤلف أمير طعيمة فيلم "الممر" الذى
يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد رزق وهند صبرى ومحمد فراج وإخراج شريف عرفة.
وقام مئات من يهود الفلاشا بإغلاق شوارع مركزية وإشعال حرائق في مفارق مركزية طيلة ساعات، ما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة.
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