كازابلانكا يتخطى الـ 63 مليونا فى الأسبوع الرابع

استطاع فيلم "كازابلانكا" في تحقيق أعلي الإيرادات من خلال 4 أسابيع، حيث بلغت 63 مليونا و929 ألفا و333 جنيها.

"كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد

نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش.ويشارك في العمل النجم التركي خالد أرغنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.