بعد حكم المحكمة ..معلومات لا تعرفها عن مطربة "عندي ظروف"

تعرضت المطربة شيما صاحبة الكليب الفاضح"عندي ظروف" للحبس 3 سنوات من بين 20 متهما بسبب تكوينهم شبكة للاتجار في البشر

وجاء ذلك بعد قرار المحكمة اليوم، وترصد"بوابة الوفد" بعض المعلومات التي لا يعرفها الجمهور

عن شيما مطربة عندي ظروف التى حكم عليها في قضية دعارة، وتسهيل فجور.



1- ليست هذه المرة الأولى التى يحكم فيها على شيما فى قضية ،

حيث سبق وأن تم الحكم عليها بالحبس سنة واحدة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وهو كليب "عندي ظروف".

2- كانت أول أغانيها بعنوان "سونة" ضمن ألبوم غنائي بنفس الاسم، وقامت بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

3- تخرجت في كلية الآثار التابعة لإحدى الجامعات الخاصة.