تعرضت المطربة شيما صاحبة الكليب الفاضح"عندي ظروف" للحبس 3 سنوات من بين 20 متهما بسبب تكوينهم شبكة للاتجار في البشر
وجاء ذلك بعد قرار المحكمة اليوم، وترصد"بوابة الوفد" بعض المعلومات التي لا يعرفها الجمهورعن شيما مطربة عندي ظروف التى حكم عليها في قضية دعارة، وتسهيل فجور.
1- ليست هذه المرة الأولى التى يحكم فيها على شيما فى قضية ،
2- كانت أول أغانيها بعنوان "سونة" ضمن ألبوم غنائي بنفس الاسم، وقامت بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.
3- تخرجت في كلية الآثار التابعة لإحدى الجامعات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حكم المحكمة ..معلومات لا تعرفها عن مطربة "عندي ظروف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.