"جرش" تنتظر لطفي بوشناق في حفل استثنائي 19 يوليو الحالي

ينتظر عشاق ومحبو النجم لطفي بشناق، حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2019، بدولة الأردن الشقيقة، على المسرح الشمالي، وذلك يوم 19 يوليو من الشهر الحالي.
وقالت إدارة "جرش" في بيان إعلامي لها اليوم، إن الفنان لطفي بشناق، هو ابن الأرض وصوت الجماهير الصامتة والمنحاز للإنسان والأرض، صوت يغرد خارج السرب، في زمن الاسترخاء الغنائي، وفي
وأكدت إدارة المهرجان بأن جماهير الأردن وأبناء الوطن العربي ينتظرون لطفي بوشناق يشدو لهم بأغنيته الشهيرة "أنا مواطن" لينثر الياسمين التونسي في فضاءات جرش الأردني.
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