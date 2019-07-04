بالفيديو.."تعالي معي" أغنية لـ ماهر العتيلي عن فلسطين بشكل رومانسي

أطلق الفنان ماهر العتيلي، أحدث أعماله الغنائية الرومانسية بعنوان "تعالي معي" وهو العمل الأول في رصيد العتيلي في الغناء باللون الرومانسي، ليعكس من خلال هذا العمل عشقا لا يزول لأرض وتراب فلسطين، وتعاون في هذا العمل مع الشاعر الغنائي بسام قصيبة والملحنين ماهر وثائر العلي، وفي التوزيع الموسيقي تعاون مع الموزع الموسيقي عمار جورية، فيما قام بعمل المكس فادي جيجي، اما الماسترنغ لمحمد القيسي، ليكون نتاج هذا التعاون

أغنية "تعالي معي" وهي من الألوان الغنائية الرومانسية الجبلية.

المعروف ان الفنان ماهر العتيلي اشتهر بتقديم الأغنيات الوطنية الفلسطينية، التي ساهمت في ان يكون صاحب الحضور الجماهيري الكبير في كافة الحفلات والمهرجانات العربية في الدول الغربية التي تحظى بوجود أعداد كبيرة من الجاليات الفلسطينية والعربية ، ليقدم لونا جديدا بهدف ارضاء الذائقة الفنية لدى جمهوره .

يشار أن الفنان ماهر العتيلي ، انهى مؤخرا تسجيل أغنية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وسيرافق إطلاقها حملة إعلامية كبيرة في كافة الأراضي الفلسطينية وفي الدول العربية من خلال أثير إذاعاتها لكونها تحمل مناسبة خاصة .

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الجدير بالذكر أن الفنان ماهر العتيلي حمل على عاتقه في مشواره الفني بالمحافظة على التراث الفلسطيني وتقديم الأغنيات الوطنية الفلسطينية من خلال مشروعة الغنائي الوطني الذي يسعى الى إبرازه في كافة أعماله الغنائية وتسليط الضوء على كافة مفاصل القضية الفلسطينية والتركيز إظهار التراث الفلسطيني في مجمل أعماله الغنائية .