بالفيديو..محمد نور يطرح "ديو" غنائى مع جنات



طرح الفنان محمد نور، دويتو غنائيا مع المطربة الصاعدة جنات ربيع تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وهو بعنوان "ده أنا القلب".

والأغنية من كلمات عبد المنعم ربيع ومن ألحان إسماعيل عبده ومن توزيع محمد شفيق والفيديو

كليب من إخراج المنتج والمخرج عبد المنعم ربيع.وكان تعرض محمد نور إلى موقف طريق عندما كان يحيي حفلا يوجد به حوالى 60% من الجنسية الهندية، وكانيريد أن يقدم شيئا يرضيهم وأثناء استقلاله تاكسي بصحبة سائق هندى كان يغنى باللغة الهندية جاءته الفكرة للغناء بالهندى.وأضاف نور فى حواره لبرنامج "سيرة الحبايب" عبر فضائية "تن" أنه قام بكتابة كل كلمة بالعربى يغنيها السائق من أجل غنائها، مشيرا إلى أنه اصطحب السائق للتعلم منه.