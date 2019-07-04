نشر الفنان كريم عبد العزيز، صورة له عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، وظهر فيها برفقة ابنته "ملك" في ظهور نادر لها معه. وظهرت ابنة كريم عبد العزيز في الصورة وهي تضحك معه وتمازحه، بعد فترة من عدم ظهورها معه، وأبدى جمهوره إعجابهم بالصورة. فترة من عدم ظهورها معه، وأبدى جمهوره إعجابهم بالصورة. وعلى جانب آخر، ينتظر كريم عبد العزيز عرض الجزء الثاني من فيلمه «الفيل الأزرق» في موسم عيد الأضحى المبارك. يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وهند صبرى هند صبرى إياد نصار الذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل. العمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم ، ومن إخراج مروان حامد وتاليف أحمد مراد ، وقد تم طرح الجزء الأول منه عن رواية تحمل اسم العمل ذاته. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..كريم عبد العزيز برفقة ابنته ملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.