شاهدوا محمد رمضان ينفعل في عزاء عزت أبو عوف.. والسبب!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 07:58 مساءً - إنفعل الفنان المصري ​محمد رمضان​ خلال تواجده في عزاء الممثل المصري الراحل عزت أبو عوف، وذلك بعد أن إلتف حوله عدد من الحاضرين لإلتقاط الصور التذكارية معه.



وطالب رمضان منهم إحترام الموقف وتقديره، وعدم التعامل معه باعتباره عرضاً خاصاً، وانفعل قائلاً لهم:”ده عزاء يا جماعة.. عيب!”.

يشار إلى ان آخر أعمال رمضان الغنائية أغنية “بابا” من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد.



وظهر رمضان خلال الأغنية، بشخصيتين أحدهما فتى يذهب إلى أحد المتاحف ليجد شخصاً يشبهه ويتحدث معه يرتدي إحدى الشخصيات البطولية في مسلسل صراع العروش Game of thrones.