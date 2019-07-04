فن ومشاهير

وفاة المنتج عادل الميهي عن 69 عاماً

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 07:58 مساءً - توفي اليوم الخميس شقيق المخرج الراحل ​رأفت الميهي​، المنتج السينمائي ومؤسس آكاديمية الميهي للفنون، ​عادل الميهي​ عن عمر ناهز الـ69 عاماً بعد تدهور حالته الصحية، وفق ما أعلنه المخرج كريم الميهي، وستقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة بوسط القاهرة.

وأنتج الميهى قبل وفاته العديد الأفلام منها؛ عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال.

دخل عادل الميهي مجال السينما مع بداية سبعينيات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم “شروق وغروب”، من أهم أعماله: سمك لبن تمر هندي، ست الستات، الأفوكاتو.

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